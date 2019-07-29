Бразильцы устроили пятичасовую бойню в тюрьме

Бунт произошел в одной из тюрем в бразильском штате Пара, погибли по меньшей мере 52 человека. Об этом сообщает BBC News.

По имеющимся данным, ЧП произошло в пенитенциарном учреждении в муниципалитете Альтамира. Сообщается, что столкновения вспыхнули между членами двух местных банд: одна из них вторглась в помещения тюремного блока, в котором содержались члены другой. Были взяты в заложники два сотрудника тюрьмы, позднее их освободили.

В общей сложности бойня продолжалась практически пять часов: с семи утра до полудня по местному времени. По данным властей, из погибших 16 человек были обезглавлены. Также сообщается о поджоге: по некоторым данным, большинство погибших задохнулось в дыму.

В мае 40 человек были убиты в один день в четырех разных тюрьмах в районе города Манаус в бразильском штате Амазонас. За два дня до этого 15 человек погибли во время тюремных столкновений в этом же районе.

BBC News отмечает, что случаи насилия и столкновения различных банд в бразильских тюрьмах не редкость. Страна занимает третье место в мире по числу заключенных — их около 700 тысяч человек, и пенитенциарные учреждения зачастую просто переполнены.

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