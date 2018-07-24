Мексиканский мафиози сбежал из тюрьмы через главный вход

Один из членом мексиканской наркомафии Хулиан Паредес сбежал из тюрьмы через главный вход, преодолев шесть уровней защиты. Он вместе с сообщником Карлосом Игеру переоделся охранником и вышел без особых затруднений, сообщает во вторник, 24 июля, El Pais.

Как отмечает издание, преступники, вероятно, подкупили двух тюремщиков — они сопроводили заключенных, а потом исчезли. Паредес и Игеру сели в поджидавшую их машину и скрылись.

Мафиози, который считается главным казначеем наркобарона Коротышки (Хоакин Гусман), сидел в тюрьме за нападение бандитов из клана Синалоа на военный конвой в 2016 году. Тогда погибли пять солдат, еще десять получили ранения. Игеру оказался за решеткой за убийство семерых сотрудников агентства по борьбе с наркотиками.

Коротышка тоже сбегал из мексиканских тюрем — 2001 году он выбрался в корзине с грязным бельем, в 2005-м — через туннель.

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