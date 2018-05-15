Наркоторговцы испортили гвардейцам отдых в баре

В испанской провинции Кадис на сотрудников гражданской гвардии страны, отдыхавших в баре, напали представители местной наркомафии. Об этом сообщает The Local.

Девятерых офицеров элитного подразделения атаковала толпа из 40 человек, собравшихся в соседнем заведении. Часть из них, предположительно, имеет отношение к преступному миру, пишет газета. О пострадавших не сообщается, однако полицейским пришлось открыть предупредительный огонь из табельного оружия, чтобы остановить злоумышленников.

«Раньше мафиози нас избегали, а сейчас новое поколение наркоторговцев вступает в открытую конфронтацию с правоохранительными органами, у них и пушки имеются», — сказал представитель полиции Альберто Мойа (Alberto Moya).

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Он добавил, что преступные группы нанимают молодых людей, так как уровень безработицы в регионах, где наркотрафик особенно развит, очень высокий. Мойа также отметил, что многие полицейские отказываются работать в опасных районах, поскольку боятся за свои семьи.

По версии гражданской гвардии, нападение — месть за начавшуюся в провинции борьбу с наркоторговлей и увеличившееся количество случаев конфискации кокаина (на 300 процентов в 2017 году). В то же время министр внутренних дел страны Хуан Игнасио Соидо считает, что случившееся — просто проявление уличной агрессии и никак не связано с преступностью. Однако, по его же словам, личности 10 нападавших удалось установить, двое из них имеют отношение к наркоторговле.

Пиренейский полуостров — одно из главных мест, через которое наркотики ввозятся в Европу. В конце апреля полиция Испании изъяла почти девять тонн кокаина стоимостью более 9 миллиардов евро. В январе также сообщалось о перехвате крупной партии кокаина: несколько сотен килограммов вещества преступники спрятали в ананасы.

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