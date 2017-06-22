В Испании задержали партию перевозившегося в кокосах колумбийского кокаина

Сотрудники правоохранительных органов Испании задержали в международном мадридском аэропорту имени Адольфо Суареса крупную партию колумбийского кокаина. Вещество перевозилось в жидком виде в кокосах. Об этом в четверг, 22 июня, сообщается на сайте Гражданской гвардии.

По подозрению в попытке ввезти в Испанию наркотик задержаны двое мужчин-колумбийцев и одна женщина, гражданка Венесуэлы. Они пытались доставить 65 коробок с фруктами (кокосами и бананами), в каждой из которых находился один кокос с кокаином. В нелегальных плодах было просверлено отверстие, через которое злоумышленники с помощью шприца выкачали природное содержимое, а после заполнили жидким наркотиком. После этого дыра была запечатана смолой. Общий вес груза составил 902 килограмма, из них 47,6 килограмма пришлось на кокаин.

Раскусить дилеров удалось благодаря установленным в аэропорту сканерам. Устройство зафиксировала, что плотность содержимого некоторых кокосов не соответствовала норме.

Кокаин — широко распространенный препарат, обладающий анестезирующими свойствами и воздействующий на центральную нервную систему человека. Вещество долгое время применялось в медицинских целях, сегодня оно считается вторым «проблемным наркотиком» после опиатов. На сленге кокаин также называется «снег» и «кокос».