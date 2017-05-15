Испанская полиция задержала венесуэльское судно с двумя тоннами кокаина

Полиция Испании задержала судно под венесуэльским флагом и конфисковала более двух тонн кокаина, находившихся на борту. Об этом сообщает Reuters.

Операция проводилась совместно с американской и британской антинаркотическими службами, а также португальской полицией. Судно — небольшой траулер — было перехвачено в Атлантике 4 мая, но известно об этом стало только сейчас. Задержаны семь членов команды, все они граждане Венесуэлы. Полиция изъяла 2,4 тонны кокаина, судно отбуксировано к Канарским островам.

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Одновременно у берегов Эквадора было перехвачено второе судно, на нем находились 5,5 тонны кокаина, которые также предполагалось ввезти в королевство. Арестованы 20 человек, включая одного испанца. Полиции удалось раскрыть сеть наркоторговцев в испанской провинции Галисия. Задержаны четыре человека: два в Мадриде и еще два в порту Виго.

26 марта испанская полиция изъяла в городах Валенсия и Малага 17 килограммов кокаина в резиновых бананах, замаскированных под настоящие. 57 поддельных фруктов находились в упаковках со съедобной партией. Бананы были наполнены семью килограммами запрещенного вещества, остальные 10 находились внутри коробок.