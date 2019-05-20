В Таджикистане в ходе бунта в колонии погибли 29 заключенных

В колонии строгого режима на западе Таджикистана вспыхнул бунт, в результате которого погибли 29 заключенных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство юстиции республики.

Около 30 осужденных, которые отбывают наказание за членство в «Исламском государстве» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России), взяли в заложники трех тюремных надзирателей, после чего убили их. Заключенные были вооружены ножами и требовали освободить их. Позже между преступниками произошла перепалка. Администрация колонии приняла крайние меры и открыла стрельбу, пишет агентство.

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В настоящее время ситуация в колонии взята под контроль, следственные органы выясняют все обстоятельства происшествия.

В январе 2017 года в бразильском штате Сан-Паулу более 200 заключенных сбежали из тюрьмы «Бауру» во время бунта. Отмечается, что в ходе беспорядков в тюрьме был устроен пожар, в результате которого многим удалось скрыться. По словам полицейских, 79 заключенных удалось задержать практически сразу.

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