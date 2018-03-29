В Венесуэле заключенные подожгли тюрьму для побега и сгорели

В результате пожара в венесуэльской тюрьме погибли 68 человек. Об этом сообщает BBC News.

Отмечается, что заключенные подожгли матрасы для того, чтобы сбежать из тюрьмы. После того как о произошедшем узнали родственники погибших, началась потасовка. Полицейские разгоняли всех слезоточивым газом.

Сообщается, что один из полицейских во время бунта в тюрьме получил пулевое ранение в ногу. Официальные власти эту информацию не подтвердили.

Среди погибших — две женщины, которые пришли навестить своих близких.

В январе прошлого года в бразильском штате Сан-Паулу не менее 200 заключенных сбежали из тюрьмы «Бауру» во время бунта. Отмечается, что в ходе беспорядков в тюрьме был устроен пожар, в результате которого многим удалось скрыться. По словам полицейских, 79 заключенных удалось задержать практически сразу.

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