Вооруженный мужчина захватил автобус с десятками пассажиров

Balanço Geral / YouTube

Вооруженный мужчина рано утром во вторник, 20 августа, взял в заложники пассажиров автобуса возле бразильского города Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает O Globo. Видео, показывающее ситуацию с воздуха, размещено на YouTube.

Инцидент произошел на 13-километровом мосту Рио-Нитерой (мост имени Президента Коста-и-Силвы) через залив Гуанабара. Мужчина примерно в 6 утра по местному времени (12:00 мск) захватил автобус транспортной компании Galo Branco, двигавшийся по направлению к Рио-де-Жанейро, и приказал водителю остановиться. Он угрожает разлить бензин и поджечь транспортное средство.

Автобус со всех сторон окружен полицией, стражи порядка пытаются договориться с захватчиком. Отмечается, что мужчина уже отпустил шесть человек: двух мужчин и четырех женщин. Сейчас в автобусе остаются еще 16 заложников.

O Globo пишет, что злоумышленник несколько раз выходил из машины. Из одежды на нем черные штаны, белая футболка, кепка и повязка, закрывающая часть лица. При себе у него огнестрельное оружие, нож, электрошоковый пистолет и около четырех литров бензина.

Мотивы мужчины до сих пор неизвестны, никаких конкретных требований он не выдвигал. Портал Estadão отмечает, что он назвался офицером военной полиции.

В настоящее время проезд по мосту полностью перекрыт. Жителей просят пользоваться паромами. Отмечается, что из-за инцидента число пассажиров на переправе выросло по меньшей мере в два раза.

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