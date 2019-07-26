Лжеполицейские украли из аэропорта 750 килограммов золота

Злоумышленники притворились полицейскими и украли 750 килограммов золота и других драгоценных металлов из аэропорта бразильского Сан-Паулу. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает Reuters. Видео произошедшего публикует телеканал Globo.

Неизвестные приехали в грузовой терминал самого оживленного аэропорта Южной Америки на черных машинах, замаскированных под полицейские. При этом сами они также были одеты в форму стражей порядка, по меньшей мере у одного из них было оружие. Они приказали сотрудникам загрузить золото в один из автомобилей, взяли двух человек в заложники и скрылись. Общая стоимость похищенного оценивается в 40 миллионов долларов. В настоящее время ведется поиск подозреваемых.

Folha de S.Paulo сообщает, что накануне ограбления злоумышленники захватили в заложники семью одного из сотрудников аэропорта, чтобы получить от него нужную им информацию. После кражи всех их освободили.

«Полицейские» машины обнаружили брошенными в 12 километрах от места преступления на частной территории. Ее владельцы проходят по делу как свидетели. Очевидцы сообщили, что преступники перегрузили добычу в белые автомобили и уехали. Их также нашли, однако где именно — не указывается.

Уточняется, что золото должны были отправить в Цюрих и Нью-Йорк.

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