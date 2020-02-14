Пьяный россиянин ногами избил фельдшера скорой и попал на видео

В московской районе Свиблово пьяный мужчина напал на приехавшего по вызову фельдшера и нанес ему несколько ударов ногами. Задержание дебошира попало на видео, сообщается на сайте столичного управления МВД.

Инцидент произошел в жилом доме на улице Амундсена. Медики приехали туда по вызову и пытались оказать помощь 33-летнему мужчине, который лежал в подъезде без сознания. «При осмотре мужчина беспричинно начал наносить фельдшеру удары ногами, в результате чего последний получил телесные повреждения», — говорится в сообщении ведомства.

Медики вызвали полицейских, до прибытия которых житель дома помогал успокаивать пьяного дебошира. В отношении мужчины составлен протокол по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

22 января в Самаре пьяный россиянин избил 82-летнего врача скорой помощи. Он несколько раз ударил медика в голову и живот. Скорую вызвала жительница дома, которой показалось, что под лестницей лежит ребенок.

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