Трехлетнюю американку нашли живой в доме с пятью убитыми

Трехлетнюю американку обнаружили живой в доме, где были убиты ее родственники. Полиция задержала подозреваемого, сообщает Toofab.

Бойня произошла в городе Милуоки (штате Висконсин). Полиция приехала по вызову от мужчины, который рассказал, что его семья мертва. На месте они обнаружили пять человек, убитых из огнестрельного оружия: четверо подростков и женщину возрастом 41 год, а также девочку — она была невредима. Звонившего задержали — им оказался 43-летний Кристофер Стоукс.

Сообщается, что Стоуксу было запрещено владеть оружием из-за неоднократной судимости за домашнее насилие. В 1997 году его признали виновным в насилии над ребенком. Полиция устанавливает отношения между убийцей и жертвами. Отмечается, что во время похорон погибших произошло несколько драк.

В феврале сообщалось, что стрельба, открытая на похоронной процессии в штате Флорида, закончилась двумя смертями.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!