В российском городе произошла массовая драка со стрельбой

В Краснодаре в ночь на 4 мая произошла массовая драка со стрельбой. Видео инцидента опубликовано в городском паблике во «Вконтакте».

На записи видно, как на парковке около дороги в Комсомольском микрорайоне завязывается потасовка между десятками мужчин. В ходе драки слышен звук выстрела, после которого все начинают разбегаться.

Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на краевое ГУ МВД России, в отдел полиции поступило сразу несколько звонков от местных жителей. К моменту прибытия сотрудников правоохранительных органов на место происшествия, все участники потасовки скрылись.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и разыскивает нарушителей порядка.

Информации о пострадавших не поступало.

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