Неизвестные расстреляли троих человек в Москве

На Южнопортовой улице в московском районе Печатники неизвестные открыли стрельбу и ранили троих человек. Об этом в среду, 20 мая, сообщает Telegram-канала Mash.

Неизвестные расстреляли из травматического оружия троих человек и скрылись на машине.

Как уточняет агентство «Москва», один из пострадавших получил ранение в голову. Полиция объявила план «Перехват».

По данным газеты «Московский комсомолец», инцидент произошел у авторынка. Ранены братья Эмир и Руслан Гаджимурадовы и 40-летний Руслан Саидахмедов.

В ГУ МВД по Москве подтвердили факт происшествия, уточнив, что в 17:04 в полицию поступило сообщение о том, что между гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин нанес троим оппонентам повреждения из пистолета и скрылся.

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