Российские полицейские показали видео погони со стрельбой

ВИдео: vk.com/incekb

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД устроили погоню со стрельбой, чтобы задержать водителя, проигнорировавшего требование полиции остановить машину. О происшествии сообщили в региональном управлении МВД России.

Известно, что нарушителя на автомобиле ВАЗ-21093 преследовали 17 мая от улицы Токарей до проспекта Космонавтов. Он неоднократно проезжал перекрестки на запрещенный сигнал светофора, создавая аварийные ситуации. Это видно на кадрах, снятых из полицейской машины и опубликованных в городском паблике во «ВКонтакте».

Остановить нарушителя сотрудникам ГИБДД удалось только после применения табельного оружия.

За рулем машины оказался 24-летний мужчина, имевший, по словам полицейских, явные признаки опьянения. От освидетельствования он отказался. В салоне автомобиля находились еще три пассажира. Всех доставили в дежурную часть для дальнейших разбирательств.

В отношении водителя возбуждены административные производства, в том числе за проезд на запрещающий сигнал светофора.

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