Спасение укатившейся от полицейских патрульной машины в Москве попало на видео

Видео: t.me/bazabazon

В Москве сотрудники ДПС едва не потеряли служебный автомобиль, пока ходили на цветочную базу. Спасение укатившейся от полицейских патрульной машины случайными прохожими попало на видео. Ролик в среду, 20 мая, публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как пустая полицейская машина с включенными проблесковыми маячками сначала выкатилась на середину дороги, а позже и на встречную полосу. Очевидцы своими телами преградили дорогу машине, а затем вытолкали ее обратно на обочину. Уже там свой служебный транспорт забрали полицейские, которые, по данным свидетелей происшествия, ходили за цветами.

27 февраля сообщалось, что иркутские полицейские применили электрошокер к уснувшему пассажиру такси, который позже скончался в результате удара током. Свой поступок сотрудники объяснили попыткой дефибриллировать (реанимировать) человека при помощи шокера.

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