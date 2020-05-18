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Погоня росгвардейцев за гулявшим по обсерватору россиянином попала на видео

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Видео: t.me/Lshot

Сотрудники Росгвардии устроили погоню за россиянином, который решил прогуляться во дворе сочинского обсерватора. Инцидент попал на видео, которое публикует в понедельник, 18 мая, Telegram-канал LIFE SHOT.

На кадрах мужчина в белой майке и шортах сначала стоит возле входа в обсерватор, а затем убегает, когда ему навстречу начинает двигаться один из росгвардейцев. Последний вместе с коллегами пытался догнать россиянина, однако нарушитель режима самоизоляции оказался быстрее и скрылся в здании от преследователей.

По последним данным, всего в России выявлено 290 678 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек.

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