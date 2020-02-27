Полицейские объяснили применение электрошокера к уснувшему в такси россиянину

Иркутские полицейские объяснили применение электрошокера к уснувшему пассажиру такси, который скончался в результате удара током. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в своих показаниях сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) утверждают, что хотели помочь молодому человеку. Они патрулировали улицы, когда к ним обратился водитель такси и сказал, что его пассажир то ли умер, то ли потерял сознание. Полицейские вызвали бригаду медиков и, чтобы не терять времени, сами приступили к оказанию первой помощи.

«Они решили дефибриллировать (реанимировать) его при помощи электрошокера, но он умер», — сказал источник.

Полицейские настаивают, что у них не было преступного умысла.

Ранее 27 февраля сообщалось о гибели 24-летнего жителя Иркутска по имени Дмитрий после применения к нему электрошокера. С его помощью полицейские хотели разбудить уснувшего в такси молодого человека.

Ночью 15 февраля Дмитрий возвращался из ночного клуба, был нетрезв. Когда такси подъехало к дому, водитель не смог разбудить пассажира и обратился за помощью к проезжавшему экипажу ППС.

После гибели молодого человека сотрудников полиции Анхеева и Любимова уволили. Они стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий, пояснил начальник межмуниципального управления МВД «Иркутское» Олег Савин.

Сообщалось, что они, находясь при исполнении служебных обязанностей, применили спецсредство без законных оснований и при этом вышли за пределы своих полномочий.

Мать погибшего Маргарита Харченко на своей странице в Facebook рассказала, что причиной смерти ее сына стала сердечная недостаточность вследствие применения электрошокера.

20 февраля Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело в отношении полицейских, через два дня их арестовали.

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