Уснувший в такси россиянин умер после попытки полиции разбудить электрошокером

Полицейские при помощи электрошокера решили разбудить уснувшего в такси 24-летнего жителя Иркутска и он умер после применения к нему спецсредства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на депутата Александра Квасова, рассказавшего об этом происшествии в городской думе.

По его словам, ночью 15 февраля молодой человек ехал в такси и заснул. Водитель не смог его разбудить, пожаловался проезжавшим мимо полицейским, а те неправомерно применили к гражданину спецсредство.

Сотрудники полиции уволены после служебной проверки, и против них возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, пояснил начальник межмуниципального управления МВД «Иркутское» Олег Савин.

Мама погибшего Маргарита Харченко на своей странице в Facebook назвала фамилии обвиняемых полицейских: Анхеев и Любимов.

Она рассказала, что ее сын Дима «ехал из ночного клуба домой на такси, был нетрезв и уснул по дороге». Когда машина подъехал к дому, водитель не смог разбудить пассажира и обратился за помощью к проезжавшему экипажу патрульно-постовой службы. В результате применения электрошокера наступила острая сердечная недостаточность, и молодой человек умер.

20 февраля Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело в отношении полицейских, через два дня их арестовали.

«Надеюсь, что правосудие свершится, виновные будут наказаны и это станет уроком и предостережением для всех, наделённых оружием и властью», — заключила мать погибшего.

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