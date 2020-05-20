Полицейские разогнали стендап-концерт в российском городе

В Рязани полицейские разогнали подпольный концерт рязанских стендап-комиков. Об этом в среду, 20 мая, сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, вечером 17 мая им поступила информация о том, что в баре на улице Почтовая проходит противоправное массовое мероприятие. На момент прибытия полицейских и сотрудников местного управления ФСБ в баре было 48 человек. При этом многие находились там без масок и респираторов.

Полицейские составили протоколы на 13 человек по статье 20.6 .1 КоАП РФ («Нарушение правил поведения, установленных при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации»), нарушителям грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей. Остальным выдали уведомления о недопущении нарушения режима самоизоляции. Организаторов развлекательного мероприятия из числа сотрудников бара привлекут к строгой дисциплинарной ответственности. В дополнение к нарушению режима самоизоляции полиция выявила в баре нарушение законодательства, регламентирующего розничную продажу спиртного.

6 мая сообщалось, что в Крыму за нарушение режима изоляции накажут отели, незаконно приютившие туристов. Отель «Надежда» в Алупке и гостевой дом «Камелот» в Коктебеле попались на заселении россиян из других регионов.

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