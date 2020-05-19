Сотрудница МВД без маски и перчаток выписала штраф мужчине без маски и перчаток

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В Казани сотрудница МВД без маски и перчаток оштрафовала россиянина, который тоже был без маски и перчаток. Видеозапись с выписыванием протокола местному жителю 18 мая опубликовало сообщество «Казань Онлайн | Главный Казанский Паблик» во «ВКонтакте».

По словам подписчика сообщества, который прислал ролик, мужчину обнаружили в районе рынка на улице Голубятникова. Там же был составлен протокол. Сумма штрафа не уточняется.

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Как пишет издание «Подъем» в своем Telegram-канале, местный житель вышел на прогулку. По данным «Подъема», пока сотрудница полиции выписывала мужчине постановление о нарушении масочного режима, за ним наблюдали еще трое полицейских. В МВД пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее сообщалось, что Минпромторг разрешил магазинам в регионах, где введен масочный режим, обслуживать покупателей без средств индивидуальной защиты. В ведомстве добавили, что сотрудники торговой точки не имеют права надевать на нарушителя маску силой. В таком случае они должны вызвать правоохранительные органы, которые займутся исправлением нарушения.

По данным на 18 мая, в России выявили 8926 случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. Выздоровели 2836 человек, зафиксирован 91 летальный исход. Всего в стране зарегистрировано 290 678 случаев заражения, 2722 летальных исхода и 70 209 случаев выздоровления.

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