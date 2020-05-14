Депутат Госдумы рассказал о защите всеми методами и «всей чушью» от коронавируса

Депутат Госдумы Дмитрий Свинцов рассказал, что использует для защиты от коронавируса абсурдные способы — «всю чушь, какую пишут в интернете». Его цитирует издание «Подъем» в своем Telegram-канале в четверг, 14 мая.

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Так парламентарий отреагировал на просьбу прокомментировать так называемые противовирусные значки, которые заметили у ряда депутатов. «Я тоже тысячу рублей потратил, нацепил "блокатор", перчатки, маску, пью витамины, делаю зарядку, всячески поддерживаю иммунитет и надеюсь, что не заболею», — рассказал он.

По его словам, так называемый блокатор вируса он носит весь день. «Я и корень имбиря жевал, и витамин С пью», — уточнил он.

Накануне несколько депутатов Госдумы появились на пленарном заседании со значками в виде белого креста на черном фоне. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин уточнил, что эти устройства якобы способны «отпугнуть» коронавирус.

В начале апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков начал носить так называемый блокатор вирусов, который купил в аптеке. Однако через несколько дней он снял его, пояснив, что его «напугали» возможными побочными эффектами. 12 мая представитель Кремля сообщил, что заразился новым коронавирусом. Он и его супруга, фигуристка Татьяна Навка были госпитализированы. Медики диагностировали у Пескова двустороннюю пневмонию. Лечение в связи с заражением коронавирусом проходит также премьер-министр Михаил Мишустин.

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