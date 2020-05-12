Журналист вспомнил про «блокатор» вирусов заразившегося коронавирусом Пескова

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале «Пул N3» вспомнил про бейдж-блокатор вирусов пресс-секретаря Дмитрия Пескова после новостей о заражении представителя Кремля коронавирусом.

Материалы по теме Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом Последний раз пресс-секретарь президента встречался с Путиным в апреле

«Дмитрий Песков месяц назад на телеконференции с губернаторами с блокиратором вируса в бейдже», — говорится в публикации.

Сотрудники СМИ заметили «противовирусный» бейдж у Пескова 8 апреля. Пресс-секретарь российского лидера пояснял, что купил его в аптеке, но не был уверен в его эффективности. Тогда журналисты рассказали ему, что у блокатора есть побочные эффекты — спутанность сознания и свистящее дыхание.

Спустя два дня журналисты написали, что представитель Кремля избавился от бейджа, и опубликовали фотографию, где видно, что «блокатора» вирусов уже нет. Песков объяснил отказ носить бейдж: «Меня просто все напугали, что он точно может быть вредным!»

12 мая Дмитрий Песков заявил, что заразился коронавирусом. Он вместе со своей супругой Татьяной Навкой госпитализирован. Последний раз он появлялся на публике 30 апреля, а с президентом России Владимиром Путиным лично общался около месяца назад.

Песков стал четвертым высокопоставленным чиновником с положительным тестом на коронавирус. Сейчас он госпитализирован. Ранее о заражении сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, а также глава министерства культуры Ольга Любимова.

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