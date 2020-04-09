Песков рассказал об эффективности своего «противовирусного» бейджа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, помогает ли бейдж-блокатор вирусов, который он носит, в борьбе с коронавирусом, но побочных эффектов от его ношения нет. Его слова передает Telegram-канал журналистов кремлевского пула РИА Новости.

Представителю Кремля рассказали, что из-за ношения такого бейджа возможно свистящее дыхание и спутанное сознание. «Относительно спутанности сознания это вам нужно выносить вердикт. Свистящего дыхания пока нет. Но спасибо за заботу в любом случае», — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос, рекомендовано ли сотрудникам администрации президента ношение таких устройств, сказал, что купил «противовирусный» бейдж сам в аптеке.

Сейчас в продаже в России можно найти разные виды таких устройств, например AirDoctor и «Блокатор». Последний называют «профилактическим препаратом, который обеззараживает воздух и снижает активность штамма вирусов гриппа А и аденовируса». Принцип действия заключается в удалении действующего вещества из пористого минерального сорбента — цеолита, и его распределении в пределах одного кубического метра.

Эксперты сомневаются в способности такого средства защитить от коронавируса. Так, специалисты напомнили, что «блокатор» не проходил испытания на эффективность против коронавируса и не может считаться средством от всех болезней.

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