Песков рассказал о своем «противовирусном» бейдже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своем «блокаторе» вирусов, который он носит в виде бейджа на груди. Об этом в своем Telegram-канале в среду, 8 апреля, сообщает «Говорит Москва».
«Это я сам в аптеке купил», — сказал Песков, отвечая на вопрос, рекомендовано ли сотрудникам администрации президента ношение таких устройств.
«Блокатор» — бейдж с картриджем, содержащим активное вещество — диоксид хлора. В Национальном исследовательском университете ИТМО, на базе которого было разработано средство, его называют «профилактическим препаратом, который обеззараживает воздух и снижает активность штамма вирусов гриппа А и аденовируса». Принцип действия заключается в удалении действующего вещества из пористого минерального сорбента — цеолита, и его распределении в пределах одного кубического метра.
Накануне, 7 апреля, сообщалось, что эксперты усомнились в способности этого устройства, недавно появившегося в продаже в аптеках, эффективно защищать людей от вирусов. Так, специалисты напомнили, что «блокатор» не проходил испытания на эффективность против коронавируса и не может считаться средством от всех болезней.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения