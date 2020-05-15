Российским магазинам разрешили отказывать в обслуживании покупателям без маски

Магазинам в регионах, где действует масочный режим, разрешено не обслуживать покупателей без средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы Минпромторга Виктора Евтухова.

Замминистр сообщил, что ведомство при участии представителей различных компаний разработало специальные рекомендации для магазинов. Их направили в регионы страны и правоохранительные службы.

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«В рекомендациях подробно описаны типовые случаи: как реагировать, если в магазин пытается войти покупатель без маски или если покупатель снял ее в самом торговом зале. Магазин вправе и обязан не отпускать нарушителю товар, то есть не обслуживать его на кассе», — заявил Евтухов.

При этом никто в магазине не обладает правом надевать на нарушителя маску силой. Сотрудники торговой точки в случаях, когда клиент отказывается надеть средство индивидуальной защиты, могут вызвать правоохранительные органы, которые займутся пресечением нарушения. Однако сами они не должны вступать в конфликт.

Масочный режим введен в большинстве российских регионов. С 12 мая в Москве начал действовать обязательный масочный режим, согласно которому жители города должны быть в масках и перчатках, находясь в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, такси и на рабочих местах.

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