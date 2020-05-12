В Москве начал действовать масочный режим

В Москве во вторник, 12 мая, начал действовать масочный режим, при котором горожане должны обязательно надевать маски и перчатки, находясь в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, такси и на рабочих местах.

Мэр столицы Сергей Собянин объявил о введении режима обязательного ношения масок и перчаток 7 мая. Сообщалось, что штраф за нахождение в московском общественном транспорте без маски составит пять тысяч рублей, в других общественных местах — четыре тысячи. Как позднее заявил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, штрафы будут получать и те, кто не будет использовать одно из указанных средств защиты

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Данчиков также уточнил, что ношение масок и перчаток в общественных местах, кроме транспорта, объектов торговли и рабочих мест, имеет рекомендательный характер. Формально в указе есть требование о ношении масок только в общественном транспорте, на предприятиях торговли и рабочем месте.

Режим самоизоляции в Москве продлится до 31 мая, до этой же даты автоматически продлится действие рабочих пропусков. С 12 мая к работе смогут вернуться предприятия промышленности и строительства. На рабочие места вернутся те, чье присутствие необходимо по технологическим причинам, кроме беременных и граждан с хроническими заболеваниями, либо с температурой и признаками ОРВИ.

С начала эпидемии коронавируса в России зарегистрировано 221 344 случая заражения, 39 801 выздоровели, 2 009 человек умерли.

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