В Москве уточнили правила ношения маски и перчаток

Начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков объяснил, в каких случаях жители столицы обязаны носить маски и перчатки. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, ношение маски и перчаток в общественных местах Москвы, кроме транспорта, объектов торговли и рабочих мест, имеет рекомендательный характер. Данчиков уточнил, что формально сейчас в указе мэра Москвы есть требование о ношении масок только общественном транспорте, на предприятиях торговли и рабочем месте.

В остальных случаях власти рекомендуют носить средства защиты исходя из санитарных норм. «Это хорошая рекомендация, которую я советую поддерживать», — добавил начальник Главконтроля.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что можно не носить средства защиты только дома и в изолированных рабочих кабинетах. Так она ответила на вопрос о том, где необходимо носить маску и перчатки с 12 мая.

Ограничения в Москве, введенные в связи с распространением нового коронавируса, продлеваются до 31 мая. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Также с 12 мая жители столицы должны носить маски в магазинах и транспорте, за нарушение будут выписывать штраф.

По официальным данным на 9 мая, в Москве заражено почти 105 тысяч человек, умерли 1010 пациентов, а 12 779 вылечились. Всего с начала эпидемии в России зафиксировано 198 676 случаев заражения.

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