В Москве ввели означающий послабление ограничительных мер этап

Обязательное ношение масок является одним из этапов послабления мер, введенных из-за коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

По словам министра, введение в большинстве регионов режима обязательного ношения масок является одним из этапов послабления ограничительных мер. «Это послабление в какой-то степени <...> мер. Маска — это фактически тот элемент, который позволяет нам двигаться к нормализации жизни», — сказал Мурашко.

Ранее 8 мая Мурашко заявил, что уровень смертности у пациентов с коронавирусом в России свидетельствует о том, что система здравоохранения справляется с ситуацией. Врачи, медсестры и фельдшеры четко исполняют свой долг в рамках медицинской помощи, минимизируют все риски, добавил он.

Власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая. С 12 числа горожане будут обязаны носить маски и перчатки при посещении магазинов, поездках в общественном транспорте и такси.

28 апреля президент Владимир Путин поручил подготовить план постепенной отмены ограничительных мер. Вначале гражданам разрешат заниматься спортом на улице и гулять с детьми. Затем заработают образовательные учреждения и магазины, в конце откроют парки и скверы.

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