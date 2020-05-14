Ношение масок и перчаток на улицах Москвы назвали необязательным. Мэр Сергей Собянин рассказал в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1», что соответствующих предписаний в столице нет, передает ТАСС.

«На этой стадии пока каких-то обязательных предписаний нет, но, с другой стороны, если вы едете на работу и в метро находитесь в маске и перчатках, то вам уже самому проще адаптироваться и по улице пройтись, если не в перчатках, то в маске», — заявил Собянин. Так он ответил на вопрос, необходимо ли человеку, который передвигается пешком по улице, носить маску и перчатки.

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Мэр объяснил введение обязательного ношения масок и перчаток при посещении общественных мест, в том числе транспорта. «Это такая как раз компенсационная мера, чтобы за счет того, что мы увеличили количество рабочих, не было взрывного распространения инфекции», — пояснил Собянин.

Собянин объявил о введении режима обязательного ношения масок и перчаток 7 мая. С 12 мая в Москве начал действовать обязательный масочный режим, согласно которому жители города должны быть в масках и перчатках, находясь в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, такси и на рабочих местах. Штраф за нахождение в московском общественном транспорте без маски составит пять тысяч рублей, в других общественных местах — четыре тысячи.

За последние сутки в Москве зафиксировали 4712 случаев коронавируса, всего в России за этот же период — 9974. По последним данным, общее число зараженных в стране превысило 252 тысячи.

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