Собянин раскрыл порядок приглашения москвичей на проверку иммунитета к COVID-19

Москвичей, которых проверят на наличие иммунитета к COVID-19, будут выбирать случайным образом. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Приглашения москвичам будут рассылать по электронной почте или с помощью СМС. После получения приглашения нужно будет зарегистрироваться онлайн, пройдя по указанной ссылке. Собянин добавил, что при рассылке приглашений власти учтут возрастную структуру и округ проживания.

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В оперштабе Москвы сообщили, что москвичи смогут отказаться от тестирования, передает РИА Новости. Никакого наказания за отказ не последует.

14 мая Собянин объявил о массовой бесплатной проверке москвичей на иммунитет к коронавирусу, она начнется 15 мая. Еженедельно приглашения будут получать около 70 тысяч жителей столицы. Результаты тестирования станут основой для смягчения ограничительных мер в Москве.

За последние сутки в Москве зафиксировали 4712 случаев коронавируса, всего в России за этот же период — 9974. По последним данным, общее число зараженных в стране превысило 252 тысячи.

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