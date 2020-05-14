Мэр Москвы Сергей Собянин назвал условие смягчения ограничительных мер в Москве: основой для этого станут данные скрининга (тестирование) жителей столицы на антитела к коронавирусу. Об этом он написал в четверг, 14 мая, в своем блоге.

«Для проведения тестирования Правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови. К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тысяч анализов в сутки», — пишет Собянин. Результаты тестирования будут публиковаться на портале mos.ru.

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При этом мэр предупредил, что преждевременная отмена режима ограничений может повлечь за собой вторую волну заражения коронавирусом. «Неоправданное затягивание тоже сильнейшим образом ударит по людям», — отметил Собянин, добавив, что решение о введении и отмене ограничительных мер стало для него самым трудным.

Бесплатная массовая проверка москвичей на антитела к коронавирусу начнется 15 мая. Мэр сообщил, что на текущей неделе 30 поликлиник начнут забор крови для исследований. Приглашения сдать ИФА еженедельно будут получать до 70 тысяч горожан, подчеркнул он.

За последние сутки в Москве зафиксировали 4712 новых случаев коронавируса, всего в России за этот же период — 9974. По последним данным, общее число зараженных в стране превысило 252 тысячи.

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