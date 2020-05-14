Названа дата начала массовой проверки москвичей на иммунитет к коронавирусу

Бесплатная массовая проверка москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу начнется 15 мая. Такую дату назвал мэр Москвы Сергей Собянин в публикации на своем сайте.

По словам Собянина, уже установлены автоматические анализаторы крови для выявления антител к COVID-19. Он также заявил, что к концу мая мощность системы иммуноферментного анализа (ИФА) превысит 200 тысяч анализов в сутки.

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Мэр также заявил, что данные скрининга жителей Москвы станут основой для смягчения ограничительных мер в столице.

Собянин объявил о массовой проверке москвичей на иммунитет к коронавирусу ранее 13 мая. Мэр сообщил, что на текущей неделе 30 поликлиник начнут забор крови для исследований. Приглашения сдать ИФА еженедельно будут получать до 70 тысяч горожан, подчеркнул он.

За последние сутки в Москве зафиксировали 4712 новых случаев коронавируса, всего в России за этот же период — 9974. По последним данным, общее число зараженных в стране превысило 252 тысячи.

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