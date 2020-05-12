Названо число нарушивших карантин москвичей с коронавирусом

Более 46 тысяч нарушений карантинного режима совершили зараженные коронавирусом москвичи с начала действия ограничительных мер. Об этом во вторник, 12 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главконтроля.

По данным ТАСС, в Москве на майских праздниках выявлено 44 случая жарки шашлыка в неположенных местах. Сотрудники надзорных органов составили 10 протоколов об административных нарушениях и вынесли 21 предостережение о недопустимости нарушений.

За последние сутки в России зафиксировано 10 899 случаев заражения коронавирусом, из них почти половина приходится на Москву — 5392. Общее число зараженных превысило 232 тысячи.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается. При этом он подчеркнул, что выход из режимов ограничений быстрым не будет. Так, в Москве по указу мэра Сергея Собянина режим самоизоляции продлен до конца мая. Кроме того, жители столицы с 12 мая должны носить в магазинах и общественном транспорте маски и перчатки. За отсутствие даже какого-то одного средства индивидуальной защиты предусмотрен штраф.

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