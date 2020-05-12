В России зафиксировали 10 899 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки зафиксировали 10 899 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом во вторник, 12 мая, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

С 10 на 12 мая в стране было выявлено 11 656 новых инфицированных в 84 регионах. При этом за сутки 94 человека скончались, 5495 человек выздоровели.

11 мая президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации заявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается. При этом он подчеркнул, что выход из режима ограничений быстрым не будет. Глава государства также призвал граждан усилить личные меры профилактики коронавируса. Особенную осторожность он попросил проявить людей старшего возраста.

После этого вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что начать снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, смогут 33 российских региона. По ее словам, 11 из них готовы сделать это в любое время, еще 22 субъектам для этого необходимо увеличить коечный фонд до необходимого уровня и нарастить охват тестирования. При этом Голикова не уточнила, о каких именно регионах идет речь.

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