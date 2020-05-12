Мэр Москвы Сергей Собянин назвал условия для нормальной жизни в «новой реальности с учетом ограничений», введенных из-за эпидемии коронавируса. Его слова приводит РИА Новости.

Соответствующие меры обсуждались с коллегами из регионов и правительством. Отмечается, что были выделены пять ключевых направлений.

«Это и ответственное поведение граждан. И какая-то новая, наверное, культура, поведение, которое предполагает максимальную заботу о собственном здоровье и заботу о тех, кто рядом находится с ними. Это важнейшая, ключевая история», — отметил Собянин.

Он добавил, что власти должны обеспечить нормальную жизнь городов и регионов, исходя из тех ограничений и тех вызовов, которые перед ними стоят.

11 мая президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации заявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается. При этом он подчеркнул, что выход из режимов ограничений быстрым не будет. Глава государства также призвал граждан усилить личные меры профилактики коронавируса. Особенную осторожность он попросил проявить людей старшего возраста.

За последние сутки в России выявлено 11 656 случаев заражения коронавирусом, всего по стране насчитывается 221 344 инфицированных, больше всего заразившихся — в Москве. В столице в общей сложности выявлено 115 909 случаев заражения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



