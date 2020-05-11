Брат Малышевой заразился коронавирусом

Главный врач Боткинской больницы в Москве, родной брат телеведущей Елены Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Доктор подтвердил, что болен COVID-19. Он изолировался в собственном кабинете, где продолжает работать.

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Ранее в мае главный врач медицинского центра в московском поселке Коммунарка Денис Проценко назвал число зараженных коронавирусом сотрудников: всего в инфекционной больнице заразились 26 медработников. По словам главврача, среди пострадавших оказались не только врачи, но также медицинские сестры и другой персонал.

31 марта Проценко объявил, что у него подтвердился коронавирус. 15 апреля врач рассказал о выздоровлении.

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