Главврач больницы в Коммунарке назвал число зараженных коронавирусом сотрудников

Главный врач медицинского центра в московском поселке Коммунарка Денис Проценко назвал число зараженных коронавирусом сотрудников в эфире программы «60 минут».

Всего в инфекционной больнице заразились 26 сотрудников. По словам главврача, среди пострадавших оказались не только врачи, но также медицинские сестры и другой персонал.

Проценко предостерег от предположений, что Россия достигла пика заболеваемости. Он заявил, что на основании одной больницы нельзя сделать выводы об общей ситуации в стране. Медик заявил, что среди 540 пациентов многие находятся в тяжелом состоянии. Это говорит о том, что пика эпидемии еще не было, добавил он.

Ранее Проценко заявил, что в медицинский центр поступает все больше молодых пациентов с коронавирусом. Они отправляются как в госпитальные отделения, так и в реанимацию. Среди 540 проходящих лечение, 161 человек — в госпитальном отделении, 49 — в реанимации.

31 марта Проценко сообщил, что у него подтвердился коронавирус. Затем 15 апреля он объявил о выздоровлении.

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