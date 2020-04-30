Главврач центра в Коммунарке рассказал о росте числа молодежи в реанимации

В медицинский центр в московском районе Коммунарка поступает все больше молодых пациентов с коронавирусом. Их отправляют как в госпитальные отделения, так и в реанимацию. Об этом сообщил главный врач больницы Денис Проценко, передает РИА Новости в четверг, 30 апреля.

По его словам, по состоянию на 30 апреля, в Коммунарке «достаточно много тяжелых больных». В больнице сейчас проходят лечение 540 пациентов, из них 161 человек — в госпитальном отделении, 49 — в реанимации. «И возрастная структура у нас поменялась. У нас все больше и больше молодых пациентов», — подчеркнул Проценко.

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Ранее он оценил продление ограничений из-за коронавируса. «Лично я — за продолжение карантина», — написал Проценко в соцсети. Главврач прикрепил к публикации графики, согласно которым у 85 процентов умерших основным диагнозом был коронавирус, а также привел данные о возрасте погибших.

По состоянию на 30 апреля, в России общее число случаев заражения коронавирусом превысило 106 тысяч. За сутки заразились более 7 тысяч человек. Больше всего инфицированных — в Москве: более 3 тысяч случаев за сутки и почти 54 тысячи — за все время с начала эпидемии.

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