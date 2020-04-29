Главврач больницы в Коммунарке оценил продление ограничений из-за коронавируса

Главный врач медицинского центра в московском поселке Коммунарка Денис Проценко оценил продление ограничений из-за коронавируса. Он написал об этом пост на своей страннице в Facebook.

«Проанализировали 52 смертельных исхода к завтрашней подкомиссии по изучению летальных исходов. Лично я за продолжение карантина», — написал Проценко и поставил в записи хэштег #сидимдома.

Он также прикрепил к публикации графики, согласно которым в 85 процентах основным диагнозом умерших был коронавирус, а также привел данные по возрасту погибших. В 49 процентах случаев умершие были старше 70 лет. Также отмечается, что 22 процента погибших — люди в возрасте от 61 года до 70 лет, возраст еще 16 процентов — 51-60 лет, 14 процентов умерли в возрасте 36-50 лет.

Ранее Денис Проценко опроверг сообщения о массовых увольнениях младшего медперсонала из-за плохих условий работы. «В штате больницы сейчас работают 385 медицинских сестер, все они оформлены как сотрудники нашей больницы. Никаких массовых увольнений нет! Помимо этого, 15 сотрудников младшего медицинского персонала, ни один из них с момента начала работы Коммунарки не уволился», — уточнил он.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что период нерабочих дней в России продлится до 11 мая, изначально они были введены до 30 апреля. Глава государства напомнил, что среди майских праздников есть рабочие дни — 6,7 и 8 мая. Президент объявил их нерабочими с сохранением заработной платы.

В России по состоянию на 29 апреля коронавирус обнаружен почти у 100 тысяч человек, за сутки заразились почти 6 тысяч. Более 10 тысяч из них выздоровели, 972 пациента скончались. Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3 миллиона.

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