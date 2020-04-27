Песков рассказал о волнении за посещавшего больницу в Коммунарке Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о волнении за Владимира Путина во время посещения им больницы в Коммунарке. Об этом он заявил в интервью газете «Аргументы и Факты».

По словам Пескова, за президента «все волновались», но он был в сопровождении опытных вирусологов. Пресс-секретарь добавил, что, несмотря на последующее заражение главврача Коммунарки Дениса Проценко коронавирусом, на тот момент Путин был надежно защищен от инфицирования.

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Ранее Песков рассказал, что президент Путин минимизировал, но не исключил полностью, очные контакты, а также старается соблюдать дистанцию. Кроме того, все его посетители проверяются на коронавирус.

Путин посетил больницу в Коммунарке 24 марта. Он пообщался с главным врачом Денисом Проценко, у которого позже обнаружили коронавирус, а также посетил пациентов в защитном костюме и респираторе. 15 апреля стало известно, что Проценко вылечился от коронавируса.

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