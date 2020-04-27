Песков рассказал о защите Путина от коронавируса

К президенту Владимиру Путину невозможно попасть, не проверившись на коронавирус. О проверке посетителей рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и Факты».

Песков также рассказал, что Путин минимизировал, но не исключил полностью, очные контакты, а также старается соблюдать дистанцию.

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Ранее представитель Кремля сообщил, что президент находится в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево, живет там и работает. Так Песков ответил на слухи о том, что Путин укрылся от коронавируса в Сибири, на Валдае или в секретном бункере. Он добавил, что сложившаяся ситуация «требует очень активной вовлеченности в работу всей государственной машины».

На данный момент в России зафиксировано более 80,5 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране более 740 человек скончались в результате пандемии.

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