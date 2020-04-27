Песков ответил на слухи о скрывающемся от коронавируса Путине

Президент России Владимир Путин находится в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево, где и живет, и работает. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты». Так он ответил на вопрос корреспондента издания о слухах, что Путин укрылся от коронавируса в Сибири, на Валдае или в секретном бункере.

«Слухов всегда огромное количество. И чаще всего они не имеют никакого отношения к реальности, — сказал Песков. — Сегодняшняя ситуация требует очень активной (...) вовлеченности в работу всей государственной машины».

Песков отметил, что у Путина в резиденции Ново-Огарево имеются все виды связи, именно оттуда он проводит рабочие мероприятия, в основном в формате видеоконференций.

Также Песков назвал главные задачи по борьбе с коронавирусом в России. По его словам, необходимо сделать так, чтобы не рухнула система здравоохранения и при этом было спасено как можно больше пациентов.

В стране с начала эпидемии провели более 2,8 миллиона тестов, коронавирусная инфекция подтвердилась почти у 81 тысячи человек. Излечились 6767 пациентов, умерли — 747. За сутки прирост составил 6361 случай инфицирования, умерли 66 пациентов.

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