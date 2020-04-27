Главврач больницы в Коммунарке опроверг массовые увольнения медиков

Главный врач медицинского центра в московском поселке Коммунарка Денис Проценко опроверг сообщения о массовых увольнениях младшего медперсонала из-за плохих условий работы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В штате больницы сейчас работают 385 медицинских сестер, все они оформлены как сотрудники нашей больницы. Никаких массовых увольнений нет! Помимо этого, 15 сотрудников младшего медицинского персонала, ни один из них с момента начала работы Коммунарки не уволился», — уточнил он.

Проценко добавил, что сообщения в соцсетях о сотрудниках, которые якобы не получали положенных выплат, также не соответствуют действительности. По его словам, речь идет о медиках, которые работали не в штате, а на аутсорсинге. «Больница в установленный договором срок выполнила свои финансовые договорные обязательства перед компанией согласно заключенному контракту», — подчеркнул Проценко.

Главврач больницы в Коммунарке также подчеркнул, что в учреждении в «более чем достаточном количестве» имеются все необходимые средства индивидуальной защиты. Также все сотрудники больницы, вне зависимости от формы трудоустройства, могут пользоваться общим фудкортом.

По данным на 27 апреля, в России зафиксировано 6198 новых случаев заражения, общее число инфицированных по всей стране составляет 87 147. Зафиксировано 50 летальных исходов, за сутки полностью выздоровели 579 человек. За весь период зарегистрировано 794 летальных исхода, 7346 человек вылечились.

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