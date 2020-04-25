Власти Москвы отреагировали на сообщения о переполненности больниц

Заявления о переполненности в Москве больниц, принимающих пациентов с коронавирусом, не соответствуют действительности, рассказали в столичном департаменте здравоохранения.

В Москве работает единая система стационаров — пациентов с подозрением на коронавирус, с пневмонией или признаками ОРВИ принимают в 57 столичных больницах, говорится в пресс-релизе ведомства.

Сообщается, что на 25 апреля развернуто 16 тысяч коек, скоро их количество увеличится до 20 тысяч. На данный момент этих мощностей достаточно, но в случае необходимости будут использоваться дополнительные места в рамках имеющегося резерва, подчеркивают в депздраве.

В ведомстве также опровергли слухи о том, что из-за эпидемии коронавируса москвичам недоступна помощь по другим медицинским профилям. Там отметили, что в неперепрофилированных клиниках пациентов продолжают принимать, а люди с подозрением на инфекцию туда не поступают.

Департамент в очередной раз призвал москвичей соблюдать меры самоизоляции, чтобы не усугублять ситуацию.

Как сообщалось ранее, переболевший коронавирусом сотрудник скорой помощи рассказал об этапах лечения в больнице в Коммунарке, а также симптомах, на которые стоит обратить внимание людям с недомоганием.

В России на 25 апреля за сутки выявили еще 5966 случаев заражения коронавирусом. Общее число превысило 74,5 тысячи. Большинство инфицированных — в Москве и Московской области.

По всему миру на утро 25 апреля насчитывается более 2,7 миллиона случаев заражения. С начала пандемии умерли 195 920 пациентов, еще 781 382 выздоровели.

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