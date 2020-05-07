Подмосковные магазины проверили на соблюдение санитарных норм

Соблюдение правил работы в период пандемии проверили более чем в 300 магазинах и торговых павильонах Подмосковья, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует РИАМО в четверг, 7 мая.

Сотрудники ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия проверяли соблюдение графика дезинфекции, исполнение работниками правил личной гигиены и качество продукции.

«За нарушения выписаны протоколы порядка 70 продуктовым объектам», — сказал министр.

По его словам, самые частые нарушения связаны с несоблюдением социальной дистанции, отсутствием специальной разметки и средств индивидуальной защиты. Лидерами по количеству выявленных нарушений оказались округ Люберцы, Клин, Сергиево-Посадский городской округ.

В Московской области коронавирус выявлен у более 15 тысяч жителей.

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