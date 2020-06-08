Открывший стрельбу по прохожим в Москве умер

Открывший стрельбу из окна квартиры в жилом доме по прохожим на юго-западе Москвы скончался в больнице. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

По ее словам, подозреваемый умер, несмотря на оказанную медицинскую помощь. Он получил во время задержания огнестрельное ранение в живот.

Скончавшийся стрелок — бывший замглавы столичного департамента промышленности и науки Дмитрий Павлов, уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В его квартире, расположенной в жилом доме на улице Строителей, обнаружены ноотропное средство и пустые бутылки из-под крепких алкогольных напитков.

Соседи сообщили полицейским, что Павлов недавно развелся с женой, с которой долго прожил в браке, и сильно переживал из-за развода. Оружие, из которого он открыл стрельбу, незаконное. У него изъят охотничий карабин СКС, созданный на базе армейского самозарядного карабина Симонова. В результате стрельбы пострадали двое: мужчина 60 лет лет был ранен в бедро и женщина 39 лет — в плечо. Они получили ранения, пока ждали на улице такси.

Штурм квартиры, откуда велась стрельба, начался в 00:45 мск 8 июня. Когда бойцы спецотряда быстрого реагирования (СОБР) вскрыли входную дверь, хозяин квартиры начал по ним стрелять. Один из силовиков был ранен в кисть, после чего бойцы открыли огонь по стрелку. Источник в правоохранительных органах сообщил, что применение табельного оружия против подозреваемого признано законным.

В момент задержания стрелок был пьян.

В настоящее время Следственный комитет России возбудил три уголовных дела в связи с инцидентом: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, покушение на убийство и хулиганство.

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