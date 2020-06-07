СК возбудил уголовное дело из-за стрельбы в Москве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи со стрельбой на юго-западе Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления ведомства Юлия Иванова.

По данным следствия, вечером 7 июня неизвестный открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры, которая расположена на улице Строителей. На данный момент злоумышленник заблокирован в доме, с ним ведутся переговоры.

От действий мужчины пострадал как минимум один человек. В настоящее время сведения о пострадавших уточняются. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы города.

Как ранее сообщало ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, открывший стрельбу из окна дома житель юго-запада Москвы ранил полицейского. РИА Новости со ссылкой на свой источник в оперативных службах отмечало, что стрельбу устроил пьяный мужчина. По информации Telegram-канал «112», стрелком оказался Дмитрий Павлов — бывший директор завода «Серп и Молот». Отмечается, что у завода ранее начались проблемы: его территорию продают под застройку.

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