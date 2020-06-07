Выстрел пьяного жителя Москвы из окна в прохожего попал на видео. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал «112».

«Раненый мужчина падает на землю, у него огнестрельное ранение бедра», — уточняется в подписи к видео. На кадрах видно, как трое прохожих стоят на тротуаре, затем один из них хватается рукой за бедро и падает.

По информации канала, стрелком оказался Дмитрий Павлов — бывший директор завода «Серп и Молот». Отмечается, что у завода ранее начались проблемы: его территорию продают под застройку.

Как ранее сообщало ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, открывший стрельбу из окна дома житель юго-запада Москвы ранил полицейского. РИА Новости со ссылкой на свой источник в оперативных службах отмечало, что стрельбу устроил пьяный мужчина. Инцидент произошел вечером 7 июня в доме №5 по улице Строителей. Неизвестный произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.

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