На российском рынке произошла перестрелка

На рынке Екатеринбурга произошла перестрелка, в результате которой пострадал один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального главка МВД.

По предварительным сведениям, конфликт произошел на бытовой почве между двумя знакомыми. «Конфликт сначала перерос в драку, а затем ее участники схватились за пистолеты и открыли огонь. На данный момент известно, что один из них получил ранение, ему потребовалась медицинская помощь. Сейчас им занимаются врачи в больнице», — сказал Горелых.

Отмечается, что полицейские установили личности участников стрельбы. Согласно предварительным данным, в инциденте на рынке было использовано травматическое оружие.

Представитель главка считает, что вероятнее всего история закончится возбуждением уголовного дела по статье 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия». Сыщики изъяли записи с камер видеонаблюдения, чтобы проанализировать их. Также они опрашивают очевидцев: «Разбирательство продолжается».

Ранее сообщалось о конфликте, произошедшем между хозяином бистро во Владикавказе и одним из посетителей, которого не пустили в туалет. За отказ в просьбе мужчина открыл стрельбу из травматического оружия по владельцу и сотрудникам заведения, после чего скрылся вместе с другими молодыми людьми.

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