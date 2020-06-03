В Ингушетии два дня подряд расстреливали мужчин в машинах

В Ингушетии в селе Экажево местный житель был расстрелян в собственном автомобиле. Об этом в среду, 3 июня, сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, 2 июня в 23:15 на улице Афганской произошла перестрелка, о чем сообщили местные жители. Прибывшие оперативники обнаружили в легковой машине со множеством пулевых пробоин тело убитого мужчины. Рядом были найдены гильзы и пули. Это второе подряд подобное убийство в республике. Аналогичное было совершено за день до этого.

Ранее, 1 июня, региональное управление Следственного комитета России (СКР) сообщало, что недалеко от сельского поселения Яндаре автомобиль «Лада Гранта» нагнал ехавшую впереди иномарку «Шевроле Круз» с сидевшим за рулем мужчиной, по которому был открыт огонь из автомата. От полученных ранений он скончался на месте.

Расстрел попал на видео. Выяснилось, что погибший — Башир Падиев из села Яндаре. В 2014 году его брат Хизир Падиев в ходе перестрелки убил одного из братьев Олиговых, еще двое получили ранения. Его посадили в тюрьму за убийство, а сейчас кровная месть нагнала его брата Башира.

По факту случившихся расстрелов СКР возбудил уголовные дела по статье 105 УК РФ («Убийство»).

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